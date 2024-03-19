Известная украинская певица родом из РФ публично сожгла российский паспорт

Экс-солистка группы YUKO, певица Юлия Юрина, которая уже долгое время пытается избавиться от российского гражданства и популяризирует украинскую культуру, выпустила эмоциональный клип.

В новой видеоработе с песней, ставшей саундтреком к одному из украинских фильмов, Юлия Юрина сжигает российский паспорт. Правда, он не является ее собственным. Впрочем, замысел певицы, которая борется за украинское гражданство более 12 лет, стал понятен всем. К слову, сама композиция "Чорна хмара", написанная музыкантами в подвалах, транслирует личную историю Юлии, "агрессию, злобу и ненависть ко всему русскому и тому, что оккупанты сделали на украинской земле".

"Первый клип, выпущенный вместе с треком "Чорна хмара", был снят в маленькой комнате. Мы повесили черную простыню, поставили статическую камеру, и я попросила других волонтеров мировым оборудованием делать мне разные спецэффекты. И в условиях полномасштабного вторжения, в подвале мы самостоятельно с волонтерами сняли видео. Клип и песня очень сильно откликнулись авторам фильма "Лишайся онлайн", поэтому они предложили сделать его одним из саундтреков. Мы согласились и сняли новое видео с добавлением кадров из фильма, которое уже объединяет между собой и историю героев фильма, и мою личную историю, эмоцию агрессии, злобы и ненависти ко всему русскому и тому, что они сделали на украинской земле", - рассказала Юлия Юрина в фотоблоге.

Напомним, ранее Юлия Юрина делилась, как ее родственники из России реагируют на ее проукраинскую позицию.

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