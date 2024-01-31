Известная украинская певица сделала пластическую операцию и показалась в больнице

Украинская певица MamaRika поделилась с поклонниками, что решилась на пластическую операцию.

Как призналась исполнительница, она сделала маммопластику. По словам артистки, ее решение было принято из-за большой любви к себе и из-за желания стать лучшей версией себя.

"Я готова идти дальше и становиться лучшей версией себя. Поэтому пришло время изменений, которые придадут мне уверенности, а это так важно, согласитесь. Я долго решалась на этот шаг, ведь мое тело должно нравиться мне на 100%, и это решение было принято из большой любви к себе, только так и не иначе!" – объяснила MamaRika.

MamaRika сделала операцию / Фото: instagram.com/mamarika_official

Операцию певица провела в Киеве. На странице в Instagram исполнительница поделилась кадрами из больницы, где изображена перед процедурой, когда ее осматривает врач. А также показалась после хирургического вмешательства.

MamaRika сделала операцию / Фото: instagram.com/mamarika_official

Кроме того, MamaRika призналась, что все это время находилась под наблюдением реконструктивного, пластического хирурга, онколога, поскольку в ее семье есть наследственность к этой болезни:

"Врач помог с вопросами по онко, ведь мы должны были исключить все риски, из-за вероятной наследственности онкологии в моей семье. Поэтому как видите, подход был очень серьезный, каким и должен быть в таких важных вопросах. Все обследования, та же операция проходили в клинике, где все было на высшем уровне, с большой любовью и заботой в малейших мелочах, за что я очень благодарна каждому врачу, ассистенту, менеджеру и всем причастным", — поделилась MamaRika.

MamaRika сделала операцию / Фото: instagram.com/mamarika_official

Муж певицы, продюсер Сергей Середа поддержал любимую в ее желании перемен, а под ее постом поставил смайлы в виде сердечек.

MamaRika поддержал муж / Фото: instagram.com/mamarika_official

Напомним, на днях MamaRika представила зажигательную композицию "Замело" и стильный клип к ней.

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