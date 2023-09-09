Известная украинская певица шокировала, что случилось с ее волосами после салона: фото "до" и "после"

У Shadu после процедуры отпала половина волос.
Украинская певица Shadu пожаловалась поклонникам, что в одном из салонов ей испортили волосы.
В сторис своей страницы в Instagram исполнительница поделилась, что пошла в салон красоты, где покрасилась. Впрочем, после процедуры у артистки начали ломаться и вылезать волосы.
Едва сдерживая слезы Shadu призналась, что отращивала свою длину волос три года, а теперь не может смотреть на себя в зеркало:
"У меня отпала практически вся длина моих натуральных волос. Где-то 30 сантиметров. Все, что я отращивала три года, просто в один момент отпало. Я теперь не могу смотреть на себя в зеркало. Я себе изуродована, я себе страшная. Я два дня плачу, я не могу нормально спать. Я постоянно смотрю на свои фото до, какие у меня были красивые волосы. Вижу эти три волоса и у меня начинается паника", – откровенно поделилась певица.
Артистка призналась, что все процедуры – покраска, наращивание, коллаген она делала в одном салоне и доверилась мастерам:
"По факту мне просто сожгли волосы и они отпали. И я, кстати, за это заплатила. Три года отращивания этой длины. Все коту под хвост. Просто мне нужно сейчас отрезать каре", – пожаловалась артистка.
Напомним, что ранее Shadu рассказывала, как к ней привязалась агрессивная россиянка в Молдове. Женщина начала оскорблять артистку, и, по итогу, они подрались.
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