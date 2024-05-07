Известная украинская певица шокировала, как едва не села в тюрьму из-за контрабанды

Украинская певица TAYANNA, настоящее имя которой Татьяна Решетняк, шокировала, как ее едва не посадили в тюрьму из-за контрабанды.

Артиста стала героиней нового выпуска шоу "Пісня мого життя", где рассказала о своем сложном детстве. В семье артистки было четверо детей. Родителям певицы приходилось как-то зарабатывать деньги, чтобы содержать семью. Мама TAYANNA ездила в Польшу, где продавала контрабанду.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

"В моем детстве, которое прошло в Черновцах, почти все женщины ездили в Польшу, чтобы возить товар. В основном это была контрабанда: сигареты, водка, спортивные костюмы, носки, то есть все, что можно было напихать в чемодан. Моя мама еще с 2000-х годах ездила в Польшу, у нас многодетная семья, нас четверо. Папа оставался с нами, пока мама ездила зарабатывать деньги", - вспомнила артистка.

Когда TAYANNA повзрослела, ее взяли на обучение в музыкальную академию в Кракове. Хотя это было бесплатно, однако на жизнь в Польше нужно было что-то иметь. Так что TAYANNA поехала с мамой, чтобы продавать контрабанду. Однако их поймала полиция и увезла в отделение.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

"Мне тогда было 15 лет, мы снова поехали в Польшу. Мы приехали в Пшемышль, выходим из поезда и как раз в тот день был рейд, когда вышла полиция и забрала всех из поезда. Нас повезли в отделение. Я вообще не понимала, что происходит. Тогда было очень страшно, меня еще такая злоба брала: разве вы не понимаете, что мы ездим не от того, что нам классно, а потому что нам нужно заработать деньги, чтобы как-то жить", – рассказала артистка.

Но от заключения TAYANNA и ее маму неожиданно спас талант певицы. Она спела полицейскому хит группа Bon Jovi — It's my life. Мужчина настолько растрогался, что отпустил исполнительницу и помог выбраться из тюрьмы.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

"Нас привезли в отделение. Помню, сидит передо мной полицейский, что-то выписывает. Я спрашиваю: "Что вам спеть?". И поскольку я очень любила Bon Jovi, выбрала песню It's my life. И я ее спела не по-рокерски, а очень нежно со своей манерой. Смотрю на полицейского, а он плачет, собирает эту бумагу и выбрасывает в мусорник. Смотрю на маму, мама на меня. Мы те носки, эти сигареты упаковываем обратно в чемодан. Они паспорта отдали, спросили, куда едем и помогли нам выбраться оттуда", - призналась артистка.

Напомним, недавно TAYANNA откровенно рассказала о личной жизни. Артистка призналась, свободно ли ее сердце.

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