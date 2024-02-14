Известная украинская певица шокировала, как ее обидел Владимир Остапчук

SKYLERR рассказала, что не может простить шоумену.
Украинская певица SKYLERR, известная по хиту "Вечорниці", призналась, что очень обижена на шоумена Владимира Остапчука.
Исполнительница призналась, что была неприятно удивлена поступком ведущего, когда он репостнул ее сообщение о Нацотборе "Евровидения".
В своем посте артистка писала, что снимает кандидатуру с голосования за победителя нацотбора.
"Я сделала заявление, что я бы хотела отказаться в дальнейшем от участия в голосовании в "Евровидении". Потому что голосование уже происходило не по правилам, оно было удлинено в сутки и мне стало неинтересно участвовать в этих сутках пиар-гонки", — начала рассказ SKYLERR в программе "Слава+".
Певицу задело то, что Остапчук разместил ее пост у себя в фотоблоге и высмеял ее решение публично, что привело к хейту в сторону SKYLERR:
"Вова Остапчук написал о моей детской позиции, сказал, что я развожу измену. Что с моим решением мне нужно идти на детский конкурс. Он это написал в своем блоге, репостнул и будто побуждал людей так думать обо мне. Не подумав о том, что у меня на то были свои основания. Что это мое сознательное взрослое решение, не обусловленное тем, что я чего-то испугалась. Мне настолько этот его поступок был непонятен. Ведь кто как не Вова Остапчук, по меньшей мере трижды попадавший в скандалы: 10 из 10, проводил свадьбу в Греции, другие скандалы у него были. Который знает, что такое буллинг. Который знает, что такое хейтерское нападение. Он берет лично и на девушку, на меня, это нападение еще больше побуждает, говоря что я развожу какую-то измену", — прокомментировала исполнительница.
Напомним, что во время голосования после финала Нацотбора на "Евровидение" в работе приложения "Дія" произошел массовый сбой. Поэтому фаны не смогли сразу отдать свой голос за фаворита. Голосование за победителя Нацотбора длилось сутки. Наконец, согласно голосованию, победу одержали alyona alyona и Jerry Heil.
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