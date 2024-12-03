Известная украинская певица шокировала, как из-за мошенников осталась без дома и денег

Известная украинская певица Lida Lee рассказала, что стала жертвой мошенников.

В своем Instagram артистка раскрыла подробности неприятного инцидента. В участницы творческой команды исполнительницы был день рождения. Они все вместе решили поздравить коллегу и сделать ей сюрприз. Праздновать день рождения договорились в доме, который хотели арендовать на сутки.

Однако здесь все пошло не по плану. "Риелтор" и "владелец" дома оказались мошенниками. Они взяли деньги за аренду и прекратили выходить на связь. Когда Lida Lee приехала по адресу, где якобы расположен дом, его там просто не было.

Lida Lee стала жертвой мошенников / Фото: instagram.com/lidalee_official

"Мы арендовали дом, дали задаток, приезжаем за час до начала и там ничего… ни дома, ни празднования… Дома, который мы арендовали, просто не существует. Риелтор и владелец слились, деньги исчезли, мы стоим в шоке со всем декором, тортиком и планами", — поделилась исполнительница.

Lida Lee стала жертвой мошенников / Фото: instagram.com/lidalee_official

Однако Lida Lee нашла выход из ситуации и не дала мошенникам испортить праздник. Певица предложила отпраздновать день рождения в ее доме. Что же касается мошенников, то артистка возмущается, что в трудные времена люди способны на такие поступки. Однако исполнительница убеждена, что они получают по заслугам.

"Но что мы сделали? Мы взяли ситуацию в руки и перенесли все празднования ко мне домой! Представьте: мы на ходу меняли адрес доставки и все это буквально за считанные минуты до приезда гостей", — отметила артистка.

Lida Lee стала жертвой мошенников / Фото: instagram.com/lidalee_official

Напомним, недавно актриса Анна Кошмал жаловалась на мошенников. Артистка предупреждала, как они действуют от ее имени.

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