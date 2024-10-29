Известная украинская певица шокировала мыслями о суициде: "Ничего не чувствовала"

Украинская певица и бандуристка Марина Круть ошеломила, как в свое время хотела покончить жизнь самоубийством.

Исполнительница в интервью Маше Ефросининой откровенно рассказала о своем сложном периоде, через который проходит по сей день. В частности, Марина призналась, что столкнулась с глубокой депрессией в результате разрыва с возлюбленным. Впоследствии подавленное состояние усугубило смерть близкой подруги бандуристки, военной Ирины Цыбух на фронте. В итоге Марина Круть вспомнила, как однажды прямо на дороге она задумала совершить самоубийство, выехав на встречную полосу. К счастью, она вовремя пришла в себя.

"Со мной тоже такое было. У меня не было попыток. У меня были мысли о суициде. Их было пять. У меня были мысли и однажды был план. И это была точка невозврата, это было дно. В тот момент мне ничего не хотелось. Я ехала за рулем, и мне почему-то пришло в голову выехать на встречную. Я просто подумала и вообразила эту картину. Я этого не сделала, но подумала. В этот момент мне было никак. Я ничего не ощущала. У меня в начале года произошел разрыв отношений, которые мне тогда были очень ценны. И мне кажется, что это тогда вогнало меня в депрессивное состояние. И гибель Ирины (Цыбух на войне – прим. ред.) меня добило, потому что я еще не прожила предыдущее", – поделилась бандуристка.

Марина Круть с подругой Ириной Цыбух / Фото: instagram.com/bandura_krut

По словам Марины, в тот момент ее спасли мысли о чувствах друзей, которых она не захотела вынуждать страдать после ее гибели. К тому же она призналась, что оставить идею самоубийства помогла еще не выпущенная песня, включенная в авто. Сейчас же артистка находится в терапии и добавляет, что депрессия — это на самом деле "ее великий учитель".

"И когда ко мне приходит план вывернуть руль, я говорю себе, что иду к психиатру. Я понимала головой, что жизнь прекрасна. У меня такие классные друзья. И я точно помню, как в тот момент одной из причин этого не делать было то, что я не хочу, чтобы снова хоронили кого-то из молодых. И в авто я подумала, что мне настолько никак, что мне нужно послушать свою песню. Я включаю ее невыпущенную демо-версию. И я понимаю, что через 4 мин прослушивания мне стало хоть немного лучше. И мелькнула мысль, что отбрасываться не будем, пока альбом не закончим", - смеясь, добавила Марина Круть.

Марина Круть / Фото: instagram.com/bandura_krut

Напомним, недавно подобным откровением делился актер Артур Логай. Знаменитость рассказал о неудачной попытке покончить с собой и шокировал шрамами.

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