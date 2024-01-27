Известная украинская певица шокировала желанием идти на войну: "Я понимала, почему я хочу пойти туда"

Украинская певица и бандуристка Марина Круть, более известная как KRUTЬ, честно рассказала о своих намерениях присоединиться к рядам ВСУ.

Так, исполнительница признается, что долгое время обдумывала решение мобилизоваться. Впрочем, рассматривая разные должности на фронте, она осознала, что ни одна не соответствует ее навыкам и умениям:

"У меня были активные попытки, от которых меня многие отказывали. И я понимала, почему я хочу пойти туда. Я себя часто спрашивала, что я могла бы делать? Просто есть одна проблемка. Самое простое, что может быть для женщины на фронте – это, например, боевой медик. Я не скажу, что это самое простое, но это такая для меня понятная схема, потому что, чтобы быть снайпером, нужно положить не один год жизни на это. И так же, если ты хочешь быть хорошей боевым медиком, желательно иметь медицинское образование. То есть надо приложить много усилий", - рассказала Марина в подкасте "СучЦукрМуз".

Марина Круть / Фото: instagram.com/bandura_krut

Во время интервью Круть отметила, что также ее остановила ее личная фобия крови, от вида которой она теряет сознание.

"Одна из доступных для меня вакансий – это боевой медик. Но есть один нюанс – я очень сильно боюсь крови. Я теряю сознание", – добавляет бандуристка.

После долгих раздумий знаменитость решила, что будет помогать украинским бойцам деньгами, которые будет собирать за границей своим творчеством. И добавила, что в случае необходимости государства мобилизовать ее, то согласится на это.

Марина Круть / Фото: instagram.com/bandura_krut

"Я просто поговорила с собой, какова моя самая большая ценность. И поняла, что мне нужно ехать за границу и говорить за Украину, собирать деньги. Я все же буду там полезнее. Но если бы ко мне подошли ТЦК на улице, то да, это окей", – призналась Марина Круть.

Напомним, недавно актер из сериала "Крепостная" Александр Печерица рассказал, как освободился от службы на фронте, и поделился самым страшным днем на войне.

Читайте также: