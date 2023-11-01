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Известная украинская певица снялась топлес и посветила обнаженным бюстом

Автор
Валерия ГажалаВалерия Гажала
Дата публикации
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Известная украинская певица снялась топлес и посветила обнаженным бюстом

Alina Pash / Фото: instagram.com/alinapash

Артистка отметила, что разделась ради благой цели.

Украинская певица Alina Pash взбудоражила воображение поклонников обнаженным телом.

На странице в Instagram знаменитость поделилась кадрами, где позирует с обнаженной грудью, а бедра прикрыла полотенцем. В то время рука Паш закрывает один глаз. Интересно, что некоторые поклонники видят в этом скрытый символ масонов.

"Не нуждаюсь в костюме на Хеллоуин. И никаких конфет, нужны только донаты. Ссылки в сторис", – подписала пост артистка.

Alina Pash / © instagram.com/alinapash
Alina Pash / Фото: instagram.com/alinapash

В сторис Алина опубликовала новый кадр с утренней топлес фотосессии, на котором предстает в другой позе. Паш прикрыла грудь руками, разместив в этом пикантном месте ссылку на сбор на рации для бойцов на Херсонском направлении.

Alina Pash / © instagram.com/alinapash
Alina Pash / Фото: instagram.com/alinapash

В свою очередь на откровенные фото Алина получила неоднозначную реакцию подписчиков. Комментарии разделились на два лагеря:

  • Сиськи классные, а что с глазом?
  • Нам, ведьмам, костюм не нужен.
  • Один глаз закрыла и у тебя костюм масона, - гениально
  • Я так понимаю, идеи уже закончились.
  • Очень крутое фото. Респект за откровенность!

Напомним, что своей подтянутой фигурой недавно похвасталась звезда Голливуда Деми Мур. 60-летняя американская актриса во время путешествия в Гранд-Каньон показала, как невероятно выглядит в бикини.

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Дата публикации
Просмотры
2570
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