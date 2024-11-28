Известная украинская певица сообщила о горе в ее семье: "Эту боль нужно пережить"

Украинская певица Геля Зозуля сообщила о горе, которое случилось в ее семье.

В Instagram артистка поделилась, что ушла из жизни ее бабушка Геля, которой она обязана своим голосом. Артистка вспоминает, что в свое время именно благодаря родному человеку начала петь. К слову, в свои годы бабушка Зозули чувствовала себя молодой и энергичной, таким образом, она вдохновляла внуку.

В семье Гели Зозули случилось горе / Фото: instagram.com/gelya_zozulya

"Не стало моей бабушки. Той самой, что Геля. Но ее голос будет звучать вечно во мне, а я буду нести его по миру", — поделилась артистка.

В семье Гели Зозули случилось горе / Фото: instagram.com/gelya_zozulya

Исполнительница говорит, что сейчас пытается справиться со своим горем. По словам Гели Зозули, она держалась, однако после похорон бабушки певица дала волю эмоциям. Артистка уверена, что боль потери нужно пережить и отпустить.

В семье Гели Зозули случилось горе / Фото: instagram.com/gelya_zozulya

"Наши традиции похорон очень болезненны. Я не знаю, когда я отойду от этого всего. Я держалась весь процесс, как могла, но приехав домой, меня накрыло. Бабушка была сильной, поэтому я тоже буду стараться. Эту боль надо пережить, отпустить, и тогда останется только светлая память", — добавила певица.

В семье Гели Зозули случилось горе / Фото: instagram.com/gelya_zozulya

Напомним, недавно звезда "Женского Квартала" Александра Машлятина рассказывала о горе в ее семье. Умер близкий человек юмористки.

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