Известная украинская певица сообщила о разрыве с возлюбленным: "Уехал нелегально за границу"

Украинская певица и бандуристка Марина Круть, она же KRUTЬ, заявила о разрыве с возлюбленным и удивила признанием, что не хочет вступить в отношения.

Исполнительница говорит, что приняла сознательное решение не иметь серьезных отношений. Артистка делится, что действительно хочет влюбиться, построить семью. Хотя KRUTЬ и окружают мужчины, которые признаются ей в любви, однако она не может ответить им взаимностью. Первая из причин, почему Марина Круть не хочет серьезных отношений, – это ее депрессия.

"Я приняла сознательное решение не заводить никаких отношений в своей жизни. Ничего серьезного. Мужчины, конечно, имеют место быть. Я очень сильно хочу влюбиться, сильно хочу встретить своего человека. Я хочу семью, детей, дом в Карпатах. Я хочу этого всего, но есть немного временных "но". Первое "но" — это депрессия. Я сознательно не вступаю сейчас ни в какие серьезные отношения с мужчинами, которые даже говорят мне, что любят", - призналась артистка в интервью Маше Ефросининой.

KRUTЬ / Фото: instagram.com/bandura_krut

Исполнительница поделилась, что в состоянии депрессии боится вступать в серьезные отношения. Исполнительница не хочет быть зависимой от второго человека. Также звезда опасается, что эти отношения не будут здоровыми. KRUTЬ хочет сначала побороть свою депрессию. Певица понимает, что любимый человек мог бы помочь ему в этом, однако исполнительница говорит, что должна сама справиться.

"Я не вступаю с мужчинами ни в какие отношения, чтобы можно было назвать нас мужчиной и женщиной, потому что в этом состоянии я боюсь быть созависимой, в состоянии депрессии я боюсь, что могу построить с человеком не до конца здоровые отношения, потому что понимаю, что этот человек в первое время станет дофаминовой бомбой для моей психики. Все может быть очень классно, возможно, он немного поможет выйти из этого. Но это не решит мой вопрос. Я хочу сама из этого выйти, без посторонних людей", – поделилась звезда.

KRUTЬ / Фото: instagram.com/bandura_krut

Другая причина, по которой Марина Круть не хочет строить серьезные отношения, – это расстояние, без которого во время войны просто невозможно. Исполнительница призналась, что имела негативный опыт. Возлюбленный звезды нелегально уехал за границу. Сама же Марина осталась в Украине. Певица говорит, что ушла от избранника, хотя это было сложно. Исполнительница приняла такое решение, ведь просто не могла быть в отношениях с тем человеком, с которым находится в разных контекстах.

"Так случилось, что последние мои отношения закончились тем, что парень уехал нелегально за границу и принял решение строить свою жизнь за границей. У меня было много надежд на эти отношения, но я приняла тяжелое решение разойтись с ним. Даже не потому, что он уехал. У меня есть много близких людей на войне, много друзей, которые потеряли близких. Все эти потери, они не могут не писать меня как человека и не могут не создавать мои принципы. Я разошлась, потому что понимала, что мы будем жить в разных контекстах", - рассказала исполнительница.

Марина Круть / Фото: instagram.com/bandura_krut

Напомним, недавно Марина Круть шокировала, как хотела покончить жизнь самоубийством. Исполнительница призналась, что спасло ее от рокового шага.

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