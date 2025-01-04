Известная украинская певица стала жертвой мошенников: "Пытаются украсть машину"

Украинская певица Оля Цыбульская попала в мошенническую схему.

Звезда в своем фотоблоге рассказала о случае с ее авто. В частности, неизвестные заблокировали руль машины Оли и выжидали, пока она уйдет с транспорта, чтобы угнать его.

"Мою машину прямо сейчас пытаются украсть. Рассказываю схему воров. Я прихожу завожу авто, а оно не заводится. Сначала подумала, что села батарейка, а потом позвонила в сервис. Мне объяснили, что таким образом сейчас воруют автомобили. Воры блокируют руль, чтобы ты не мог никуда уехать. Ты пытаешься открывать машину ключом, они считывают код, за которым машина открывается. И пока ты ищешь ту батарейку, они тихонько подходят и уезжают", — ошеломила Цыбульская.

Оля Цыбульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

Оля Цыбульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

К счастью, все прошло благодаря советам профессионалов. Так что певица не выходила из машины до того момента, пока не приехал ее отец на помощь. В то же время исполнительница призналась, что такое с ней происходит уже во второй раз. Поэтому она призвала воров быть бдительными, потому что в этот раз она точно даст ситуации огласки.

"Поэтому я сижу жду отца, чтобы мы могли забрать авто. А больше всего шокирует то, что несколько лет у меня уже сперли машину и полиция ее вернула. Не понимаю, как в такое время у воров поднимается рука. Только попробуйте – я вас найду и во второй раз. И сделаю это публично на этот раз. Только попробуйте", - подчеркнула артистка.

Оля Цыбульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

Напомним, недавно Оля Цыбульская ответила на упреки о разводе с мужем. Певица объяснила, где сейчас ее избранник.

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