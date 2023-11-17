Известная украинская певица сыграла роль в культовом сериале Netflix "Корона"

Известная украинская певица и телеведущая боливийского происхождения Michelle Andrade удивила фанатов кадрами из финального сезона сериала "Корона" от Netflix, который вышел 16 ноября.

Во втором эпизоде артистка исполнила роль горничной по имени Бьянка. По сюжету она находится на яхте египетского миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда. Так, героини Мишель позвонил Мохаммед, чтобы узнать, спали ли его сын Доди и принцесса Диана вместе в каюте.

Съемки проходили на острове Майорка, в Испании в октябре 2022 года.

В своем фотоблоге звезда показала кадры из сериала и поделилась впечатлениями от результата съемок.

Кадры из сериала "Корона"

"Я на Netflix! Я снялась в шестом сезоне культового сериала "Корона"! Не могу до сих пор поверить в это!", - в восторге написала артистка.

Также звезда поинтересовалась у фанатов, кто любит смотреть сериал.

Кадры из сериала "Корона"

Как известно, сериал "Корона" основан на реальных событиях. В сюжете рассказывается о жизни и истории становления правления королевы Великобритании Елизаветы II. Действия шестого сезона, в котором снялась Андраде, охватывают период с 1997 по 2005 год.

Напомним, с 2016 года певица Michelle Andrade находилась в составе продюсерского центра "Mozgi Entertainment". Впрочем, недавно она расторгла контракт и рассказала о своих отношениях с экс-продюсером Потапом.

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