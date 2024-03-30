Известная украинская певица удивила, как после суда с бывшим он появился в жизни их дочери

Известная оперная певица Алена Гребенюк впервые рассказала о налаживании отношений дочери с ее родным отцом.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" артистка призналась, что ее экс-избраннику впервые за долгое время удалось найти общий язык с их общей дочерью Лизой. Это произошло во время полномасштабного вторжения, когда мужчина переоценил свою жизнь. До этого отношения между отцом и дочерью были напряженными и дело даже доходило до судебной волокиты. Сейчас же мужчина приезжает к Лизе на выходные и проводит с ней время. Кроме того, сама Алена также может обратиться за помощью к бывшему, как и он к ней.

Алена Гребенюк с дочерью Лизой. Фото: Facebook Алены Гребенюк

"Он появился в ее (дочери - прим. ред.) жизни во время войны. Мы сейчас прекрасно общаемся, Лиза с ним прекрасно общается. Он приезжает каждые выходные. Сначала она встретила его враждебно, а потом, когда поняла, что просто так сложились обстоятельства в жизни, что так должно быть и он много всего переоценил, то мы общаемся. Все хорошо. Лизин папа периодически звонит, кому и что нужно, я звоню, когда мне что-то нужно. Он сейчас капеллан, они ездят сейчас туда к ребятам поближе к Авдеевке и каждый раз мы что-то передаем", - рассказала оперная певица.

Отметим, Алена Гребенюк разорвала отношения с экс-избранником почти сразу после рождения дочери Лизы. К слову, пара не была в официальном браке. Причиной разрыва отношений оперная исполнительница называет разные взгляды на жизнь.

Напомним, ранее Алена Гребенюк прошлась по шоу "Супермама" и шокировала вещами, которые ее заставляли делать на проекте.

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