Известная украинская певица в слезах назвала причину смерти младшего брата-военного

Известная украинская певица Мария Бурмака поделилась подробностями смерти своего единственного брата Святослава.

4 января Бурмака поделилась трагическим известием, что ее младший брат Святослав, который в составе ВСУ защищал Украину от российских оккупантов, ушел в засветы. У него осталась жена и две дочери – 14-летняя Людмила и 1,5-летняя Ксения.

В программе ЖВЛ народная артистка рассказала, из-за чего не выдержало сердце воина ВСУ.

Мария Бурмака с братом и его семьей

Святослав пошел в ряды Вооруженных Сил в первые дни полномасштабной войны:

"Он пошел в терроборону, его туда не взяли. Он пошел в военкомат, там через неделю его мобилизовали. Довольно долгое время мы не знали, он просто не говорил. 143 артиллерийская бригада, эти "пионы", я увидела видео, я не знала, что есть такая боевая техника. Он участвовал в боях за Киев", — рассказала Бурмака о брате.

На фронте мужчина получил ранение и контузию:

"Его привезли в военный госпиталь. Он лечился там три недели, потом ему дали отпуск. Он должен был пойти снова показаться врачам, куда он, конечно, не пошел. И вернулся обратно на фронт. И снова была контузия очень сильная и снова его положили в госпиталь. Его выписали из госпиталя в апреле 2023. Мой брат говорил: "У меня ранена душа в куски", — поделилась Бурмака.

Мария Бурмака с братом

Мария с родными уговаривала брата обратиться к психологам, но мужчина отказывался. По словам Бурмаки, брат считал, что "все, кто не был на фронте, не понимают тех, кто на фронте был".

Не сдерживая слез Бурмака, вспомнила последний разговор с братом. Тогда артистка позвонила Святославу и спросила, не холодно ли ему, на что защитник ответил, что ему не холодно. Тогда Мария и не подозревала, что у ее брата проблемы с сердцем.

"У него была ишемическая болезнь сердца, как оказалось. Он никогда не ходил к врачам. Это уже в справке написали", – рассказала певица.

Мария Бурмака

А через несколько часов позвонила жена Святослава и сообщила страшную новость о его смерти:

"Ему стало плохо. Его везли в скорой и у него просто остановилось сердце. Я была во Львове и первое, что сделала, я взяла такси ехать в Киев и проплакала всю дорогу, потому что я не могла понять, что вообще произошло", — поделилась Бурмака.

Брат Марии Бурмаки

Святослав был похоронен на Аллее Славы в Бортничах на одном кладбище с родителями и бабушкой.

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