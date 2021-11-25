Известная украинская певица во второй раз стала мамой

Участница дуэта ANNA MARIA родила дочь.

Участница украинского дуэта ANNA MARIA Мария Опанасюк во второй раз стала мамой.

Радостное известие 33-летняя артистка сообщила лично на странице в Instagram. Мария разместила серию снимков, на которых изображена еще беременная вместе со своим мужем, звукорежиссером Вадимом и их четырехлетним сыном, которого назвали в честь отца.

"Нас становится больше! На днях у нас родилась дочь! Еще раз убеждаюсь, что рождение ребенка – это самое большое чудо на Земле. Слава Богу за все! Пусть любовь в этом мире приумножается и побеждает!" – подписала фото счастливая новоиспеченная мама.

instagram.com/annamariaduet

instagram.com/annamariaduet

Отметим, что на снимках Мария, одетая в костюм и обтягивающее черное платье, демонстрирует большой округлый животик.

instagram.com/annamariaduet

instagram.com/annamariaduet

Мария, которая младше любимого Вадима на 10 лет, вышла за него замуж в 2016 году. Четыре года назад артистка родила любимому первенца, сына Вадима. Правда, долго это скрывала и рассказала о пополнении в семье только год назад.

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