Известная украинская певица восхитила архивными фото с юности в Крыму

Украинская певица Джамала порадовала поклонников невиданными кадрами из своей юности.

Так, в своем фотоблоге артистка опубликовала фотографии, сделанные когла она проживала в Крыму. В частности, Джамала показала фото из домашних фотосессий и отдыха с друзьями возле моря. Также певица обнародовала кадры, как еще с юности развивала свой талант и начинала музыкальную карьеру.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"АІ (искусственный интеллект – прим. ред.) – это конечно, прикольно, но здесь не искусственные воспоминания…", – написала знаменитость под фото.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

В комментариях поклонники Джамалы также почувствовали ностальгию и вспомнили свою юность и первые встречи с исполнительницей на фестивалях.

Вы очень милая, красивая, невероятная. Моя первая встреча с вами, когда вы пели в Юрмале. Это было что-то новое, феерия

У меня был такой серый костюм

Spice girls – круто! И мы наклейки с их фото собирали

Класс, чо имеешь возможность оцифровать старые фотографии. Это, как оказалось, самое ценное

Напомним, недавно в третий раз беременная певица Джамала оригинальным способом рассекретила пол будущего ребенка.

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