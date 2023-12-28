Известная украинская певица впервые отреагировала на слухи о разводе с мужем

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина впервые отреагировала на слухи о том, что после 12 лет брака она разводится с мужем Валом Бебко.

Такую информацию в Сети распространил блогер Богдан Беспалов. Он сообщил, что Санина и креативный продюсер и гитарист The Hardkiss Бебко переживают кризис и находятся на грани развода.

Юлия Санина с мужем / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Сайт ТСН.ua обратился к представителю The Hardkiss Егору Кирьянову с просьбой подтвердить или опровергнуть новость. На что он ответил:

"На сегодняшний день нет украинца, который не проживал бы сложный период. Но слухи о разводе не соответствуют действительности. Мы считаем, что в стране достаточно более важных тем для обсуждения, чем личная жизнь Юлии", – сказал нам в комментарии менеджер The Hardkiss.

Юлия Санина с мужем / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Отметим, что светский сплетник Богдан Беспалов заявил, что Юлия Санина понимает, что их отношения с мужем "подходят к логическому завершению" и что якобы в их тандеме "всегда доминировал" Вал, а "Юля изменилась как женщина и личность" и их мнения по развитию отличаются.

Напомним, что Юлия Санина и Вал Бебко познакомились в 2009 году. Тогда Юлии было 18 лет, А Бебкj – 24. Поженились влюбленные 4 сентября 2011 года. 21 ноября 2015 года у пары родился сын Даниил.

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