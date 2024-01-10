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Известная украинская певица впервые показала своего мужа, младше ее на 18 лет

Известная украинская певица впервые показала своего мужа, младше ее на 18 лет

Певица Lama

Lama призналась, что они с любимым уже восемь лет вместе.

Известная украинская певица Наталья Дзенькив, выступающая под псевдонимом Lama, впервые показала своего избранника Романа.

Lama, которая недавно делилась, что не хочет иметь детей и объяснила, почему, рассказала и о знакомстве со своим любимым, который младше ее на 18 лет. Как призналась артистка, с мужем они встретились в 2016 году, когда она отдыхала на юге Украины, в Херсонской области. Исполнительница пила необычный кофе с ванилью и орехом, который ей привезла подруга из Канады. На этот аромат фактически пришел любимый Lama:

"Он сидел рядом и, можно сказать, пришел на этот аромат, а уже на фоне кофе у нас завязался разговор. Мы общались по дням и по ночам, такое ощущение, что будто были знакомы кучу лет. Оказалось, что у нас много общих тем, наши папы умерли в один год. Просветительские темы и духовные практики – это все стало нашей общей стихией. Можно сказать, он меня гармонизировал. С тех пор мы ни разу не расходились", – рассказала Lama, пишет Viva.

Lama показала своего мужа, который младше ее на 18 лет / © viva.ua
Lama показала своего мужа, который младше ее на 18 лет / Фото: viva.ua

Артистка поделилась, что ее любимому 30 лет, а ей – 48. Однако, утверждает певица, разницу в возрасте они с избранником никогда не чувствовали.

"Разница в возрасте не чувствуется вообще. На духовном уровне мы находимся с ним в одной возрастной категории. Да, физически ему 30 лет, а мне 48, но ментально этой разницы нет. У нас этот вопрос даже и не поднимался никогда, все сбалансировано и гармонично", – прокомментировала исполнительница.

Lama показала своего мужа, который младше ее на 18 лет / © viva.ua
Lama показала своего мужа, который младше ее на 18 лет / Фото: viva.ua

Напомним, ранее Lama впервые откровенно рассказала, как вышла замуж в 18 лет. Ее брак с первым мужем продлился год.

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