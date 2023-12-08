Известная украинская певица впервые призналась, что много лет находится в отношениях

Известная украинская певица ROXOLANA, которая приняла участие в рождественском проекте "1+1 Украина" "Різдво. Ти не один" впервые рассказала о своей личной жизни.

Оказывается, исполнительница уже много лет находится в отношениях. И даже заинтриговала, что вышла замуж. Своего избранника Роксолана скрывает и объяснила, почему не спешит представить его публике:

"Мое сердце не свободно. Но, как-то так давно повелось, что я мало делюсь. Хочется больше. Но иногда думаешь, не ко времени. Где-то, возможно, надо быть немного скромнее, много не показывать", — прокомментировала ROXOLANA "Ранку у великому місті".

ROXOLANA / Фото: instagram.com/roxolanas

А на вопрос, вышла ли артистка замуж, она ответила: "Возможно я и замужем, но вы не узнаете. Это серьезно".

ROXOLANA / Фото: instagram.com/roxolanas

Напомним, также о своих отношениях рассказала и певица Jerry Heil. Артистка поделилась, творческий ли ее бойфренд как и она и родом ли он из Украины. Ранее знаменитость признавалась, что уже год находится в отношениях и даже засветила своего избранника. Впрочем, в дальнейшем артистка предпочитает держать свою личную жизнь за семью замками. Говорит, придет время и она все расскажет.

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