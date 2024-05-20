Известная украинская певица впервые призналась, удалось ли ей выиграть суд над бывшим

СолоХа также призналась, заключала ли она брачный договор с новым мужем.

Украинская певица СолоХа откровенно ответила, чем завершился судебный процесс с экс-мужем, с которым она решала вопрос раздела имущества.

Как признается исполнительница, после огласки ситуации в публичном пространстве она выиграла суд над экс-избранником, с которым они не могли прийти к согласию за выплаты на их детей. Теперь экс-муж звезды предоставляет ей необходимые компенсации, сумма которых меняется.

"Только что я начала об этом (публично – прим. ред.) говорить, картина изменилась. Я выиграла суд, можно меня поздравить. И он рассчитывается за свои долги. Сумма алиментов на месяц "плавающая", поэтому нет четкой суммы", - призналась СолоХа в программе "Люкс ФМ".

СолоХа

Уже с нынешним мужем СолоХа решила не заключать брачный договор и объяснила это драгоценностью его последствий.

"К сожалению, у нас огромная коррупция и во время войны она еще больше стала. Поэтому я поняла, если есть деньги на суды, то тогда заключайте договоры. Так, со вторым мужем никаких договоров мы не заключали. У нас все на доверии", – добавила звезда.

Отметим, ранее СолоХа рассказывала, что после расторжения брака не смогла с экс-супругом поделить общее имущество. По ее словам, мужчина обходил свои обязательства по брачному контракту незаконными методами. В итоге певица добилась своего.

Напомним, недавно СолоХа также ошеломила признанием, что ее мама отсидела пять лет в тюрьме и назвала причину.

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