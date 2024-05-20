Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Известная украинская певица впервые призналась, удалось ли ей выиграть суд над бывшим

Известная украинская певица впервые призналась, удалось ли ей выиграть суд над бывшим

СолоХа / Фото: instagram.com/soloha_official

СолоХа также призналась, заключала ли она брачный договор с новым мужем.

Украинская певица СолоХа откровенно ответила, чем завершился судебный процесс с экс-мужем, с которым она решала вопрос раздела имущества.

Как признается исполнительница, после огласки ситуации в публичном пространстве она выиграла суд над экс-избранником, с которым они не могли прийти к согласию за выплаты на их детей. Теперь экс-муж звезды предоставляет ей необходимые компенсации, сумма которых меняется.

"Только что я начала об этом (публично – прим. ред.) говорить, картина изменилась. Я выиграла суд, можно меня поздравить. И он рассчитывается за свои долги. Сумма алиментов на месяц "плавающая", поэтому нет четкой суммы", - призналась СолоХа в программе "Люкс ФМ".

СолоХа / ©
СолоХа

Уже с нынешним мужем СолоХа решила не заключать брачный договор и объяснила это драгоценностью его последствий.

"К сожалению, у нас огромная коррупция и во время войны она еще больше стала. Поэтому я поняла, если есть деньги на суды, то тогда заключайте договоры. Так, со вторым мужем никаких договоров мы не заключали. У нас все на доверии", – добавила звезда.

Отметим, ранее СолоХа рассказывала, что после расторжения брака не смогла с экс-супругом поделить общее имущество. По ее словам, мужчина обходил свои обязательства по брачному контракту незаконными методами. В итоге певица добилась своего.

Напомним, недавно СолоХа также ошеломила признанием, что ее мама отсидела пять лет в тюрьме и назвала причину.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация