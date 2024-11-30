Известная украинская певица впервые прокомментировала кризисы в браке: "Собирала вещи"

Украинская певица Оля Цыбульская отреагировала на слухи о неурядицах в браке с мужем Сергеем, которого пытается скрывать от публики.

Как признается, исполнительница в свое время коллеги с шоу-бизнеса предостерегали ее не строить долгосрочные отношения. Мол, любовь из-за напряженных графиков сохранить еще никому не удавалось. Тогда Оля прислушивалась к советам со стороны, потому что и сама чувствовала силу в себе самой двигаться по жизни. Однако все же чувствовала дискомфорт в вопросе выбора между карьерой и любовью.

"Не люблю говорить о личном. Наши отношения остаются за кулисами. Но знаете, сколько раз я собирала вещи. Потому что мне звездные коллеги говорили: "Девочка моя, шоу-бизнес и семейное счастье – вещи несовместимые. Надо выбирать: или ты счастлива, или успешна. Посмотри, никто ни у кого, это не получится". А я женщина, которая всегда выбирает себя. Эта самость у меня от природы. Я выросла под столетним дубом своего прадеда. И я точно знаю, что ты всегда есть у себя и надо делать так, как ты хочешь. И этот разрыв между любовью и реализацией всегда был очень болезненным", — рассказала певица в шоу "МузРум".

Оля Цыбульская с мужем и сыном / Фото: instagram.com/cybulskaya

Более того, Цыбульская отмечает, что она неоднократно уходила от своего избранника. Однако со временем певица осознала, что на самом деле без него чувствует себя несчастной. Так что она дала еще один шанс своему роману и у пары впоследствии родился сын Нестор.

"Я очень часто собирала вещи, гремела дверью, говорила "я не люблю тебя" и шла строить карьеру. А потом через некоторое время я понимала, что я глубоко несчастный человек. И мне нечего отдавать на сцене. И потом я засомневалась, а может, те модные тети со сцены просто лгут. Они сами не счастливые. Я очень благодарна Сергею. И в последний раз мы серьезно поссорились и не общались длительный период и в тот момент он написал мне письмо от руки, что если ничего не прошло, то он ждет меня в Париже. Положил билеты в Париж и я вернулась с Нестором под сердцем", - восхитила артистка.

Напомним, недавно Оля Цыбульская ошеломила новостью, часть ее музыкального коллектива мобилизовали. Певица уже призналась, как дальше видит свои выступления.

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