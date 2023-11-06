Известная украинская певица впервые прокомментировала слухи о романе с Даниэлем Салемом

В Сети говорят, что артистка и шоумен находятся в романтических отношениях.

Известная украинская певица Lida Lee прокомментировала слухи о новом романе с ведущим Даниэлем Салемом, который сейчас в составе ВСУ.

Соответствующие сплетни активно распространились в Сети после новостей о разрыве исполнительницы с бойфрендом, с которым она встречалась пять лет. Так что артистка решила расставить все точки над "i" и ответила, в каких на самом деле находится отношениях с Даниэлем Салемом. Lida Lee уверяет, что их объединяют лишь совместные проекты с украинским шоуменом.

Лида Ли / Фото: instagram.com/lidalee_official

Lida Lee и Даниэль Салем находятся в отличных отношениях, но как партнеры. В частности, исполнительница вспомнила свою видеоработу "Настане час…", которой она объединила большинство артистов. Среди приглашенных звезд был и Даниэль Салем.

"С Деней мы в очень классных отношениях. Мы и помогали ему, когда у нас был волонтерский штаб. Я его приглашала в свой видеопроект "Настане час…". Поэтому распространяйте слухи дальше", — ответила певица Lida Lee в разговоре с ЖВЛ.

Продолжая диалог артистка заверила, что ни свиданий, ни романтических отношений с шоуменом не было. Сейчас сердце Лиды остается свободным. Пока состояние, когда она принадлежит полностью себе, ее устраивает. Однако украинская певица все же стремится найти любовь, поэтому открыта к переменам.

Lida Lee о разрыве отношений, эмоциональном выгорании, безосновательных слухах и тяжелом пути без продюсера

Напомним, что недавно личная жизнь примы-балерины Екатерины Кухар также активно обсуждалась пользователями. Поговаривают, что она развелась со своим мужем Александром Стояновым и продолжает подогревать интригу. На днях Кухар обнародовала видео, в котором поклонники видят ответ на слухи.

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