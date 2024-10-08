Известная украинская певица впервые раскрыла имя загадочного мужчины, от которого родила дочь

СолоХа также рассказала о старшей дочери и ее увлечении.

Украинская певица СолоХа, настоящее имя которой Тереза Балашова, впервые приоткрыла занавес своей личной жизни.

Так, исполнительница тщательно скрывает мужчину от публики. Однако сейчас она сделала исключение и призналась, что его зовут Максим, и охарактеризовала его как голубоглазого красавца. Также известно, что загадочный избранник СолоХи работает в правоохранительных органах.

"Его зовут Максим. Он красивый, голубоглазый парень. Хороший, добрый", – рассказала артистка в программе "Вогняний Фешак".

СолоХа / Фото: instagram.com/soloha_official

Кроме того, СолоХа рассказала об успехах в обучении ее старшей дочери Арианы. Как оказалось, за этот год девочка уже успела поменять школу. И по словам звездной мамы, третьеклассница перешла из частной школы в государственную из-за некачественных знаний. Более того, сейчас Ариана овладевает еще и китайским языком, ведь новая гимназия специализируется на восточных языках.

"Моя дочь Ариана училась в частной школе, но там ничему не научили. Там в третьем классе она даже не знает таблицу умножения. Потом полгода назад она говорит, что хочет изучать китайский язык. Я нашла государственную гимназию и она сейчас там учится. Она бесплатная, но они там учатся. И моя девочка так подтянулась, я очень рада за нее", – объяснила звезда.

Напомним, недавно ведущая Леся Никитюк впервые полностью раскрыла лицо своего нового 28-летнего бойфренда.

Читайте также: