Известная украинская певица впервые рассказала о болезненном кризисе: "Я осталась одна"

Украинская певица TAYANNA, настоящее имя которой Татьяна Решетняк, сообщила о пережитом болезненном периоде.

Исполнительница делится, что в последние годы испытывала эмоции опустошения, ведь оказалась наедине, как и когда-то около 10 лет назад. В результате TAYANNA обратилась к психотерапии и поняла, что большой период жизни ею руководили детские травмы. Сейчас она занимается их искоренением из своей жизни и постепенно начинает восстанавливаться.

"Мне было очень тяжело. Это было три очень тяжелых года. Я просто потеряла все опоры, которые были в моей жизни. Я осталась одна: и в бизнесе, и в личной жизни. В такой ситуации я уже была 9 или 10 лет назад. И сейчас она повторилась. У меня была очень глубокая депрессия. Наверное, она произошла для того, чтобы я действительно заглянула в себя и пошла на психотерапию. И это действительно трудно, когда ты понимаешь, что всю жизнь тобой руководила какая-то детская травма, недолюбленность или неуверенность. Моя основная тема в психотерапии – комплекс неполноценности и недооценивания себя", — призналась артистка в интервью "Неймовірній правді про зірок".

TAYANNA

Напомним, недавно TAYANNA рассказывала о своей свекрови и как она ей помогала с сыном.

Читайте также: