Известная украинская певица впервые рассказала о разводе с мужем

Украинская певица Mari Cheba, настоящее имя которой Мария Чеховская, представила новый лирический сингл под названием "Тягне".

Вместе с премьерой композиции артистка впервые рассказала, что развелась с мужем. В свежей песне Mari Cheba рассказывает о процессах трансформации, которые с ней произошли во время опыта развода.

"Тягне" – это мои переживания перед разрывом с близким человеком. Но она не посвящена бывшему мужу. Это очень важный момент. Песня о периоде трансформации моих собственных чувств", – прокомментировала Mari Cheba.

Mari Cheba

Артистка призналась, что развод дался ей тяжело, но еще больнее было то, когда ты запутался и не можешь разобраться в себе.

"Очень ценный и важный опыт, когда ты обретаешь себя. Какие бы ни были невзгоды, все равно, это учит нас быть собой, возвращаться к себе и видеть себя такими, какие мы являемся, быть себе другом, быть себе самым близким человеком. Как бы не складывалась жизнь, какие бы ни были испытания, мы должны понимать, что мы такие у себя одни", – отметила певица.

Отметим, что 28 января состоится презентация нового сингла Mari Cheba в уютной акустической обстановке столичного Carribian Сlub. Певица приглашает отпраздновать вместе с ней день рождения и принять участие в благотворительном аукционе, где разыграют лоты и собранные средства отправят на нужды ВСУ.

Mari Cheba

Mari Cheba – украинская певица и автор песен. Обладательница звания "Лучший женский вокал" по версии Trip Hop Nation среди представительниц Украины. В 2016 году Mari Cheba стала номинанткой на премию Yuna в категории "Открытие года". Также она принимала участие в благотворительном туре в зоне АТО под названием "Підтримай своїх".

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