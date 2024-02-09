Известная украинская певица впервые рассказала о суде с бывшим за имущество

Украинская певица СолоХа, настоящее имя которой Тереза ​​Балашова, рассказала о суде с ее бывшим мужем из-за раздела имущества.

По словам артистки, с ее бывшим, они заключали брачный договор. Впрочем, после разрыва их отношений он отказался выполнять обязательства путем коррупционных схем:

"Перед тем, как стать мужем и женой, мы подписали брачный контракт. Я хотела защитить не себя, а своего ребенка. Но тогда у нас еще не было детей, я проектировала. Что если у нас есть дети и мы расстанемся, то ты должен дать нам определенную сумму на жилье. Он это понял.. А потом прошло семь лет и он такой: "Ой, а что это для тебя будет это жилье?". Но это не для меня, а для ребенка. Сейчас мы стараемся все устроить, чтобы он все вернул. Я первые две судовые инстанции выиграла, он подал на апелляцию и суд признал тот пункт брачного договора недействительным. Все адвокаты, к которым я обращалась, говорят, что это нереально", – рассказала СолоХа в интервью Славе Демину.

Солоха с дочерью / Фото: instagram.com/soloha_official

Звезда снова подала апелляцию на решение суда.

"Там была какая-то коррупционная схема, потому что просто так такие вопросы не решаются. Сейчас я снова подала на апелляцию. Это одесский суд. Мы добьем это обязательно. Если нет, я подниму прессу и буду говорить об этом", - отметила артистка.

СолоХа / Фото: instagram.com/soloha_official

К слову, СолоХа призналась, что все же поддерживает общение с экс-избранником ради общей дочери:

"Что касается дочери, все хорошо. Поздравляет с праздниками, с днем ​​рождения... Он помогает оплачивать школу. Иногда одежду покупает", - добавила певица.

К слову, после развода СолоХа во второй раз вышла замуж и недавно родила второго ребенка.

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