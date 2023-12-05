Известная украинская певица впервые рассказала о том, как вышла замуж в 18 лет

Lama призналась, замужем ли она сейчас в свои 47 лет.

Украинская певица Наталья Деньков, более известная под псевдонимом Lama, исчезнувшая со сцены на 10 лет, откровенно поделилась подробностями о своем первом браке в юном возрасте.

Так, артистка вспомнила, как была влюблена по уши в свои 18 лет. По ее словам, она встречалась с парнем, похожим на известного германского актера Томаса Андерса. Почти сразу после начала общения парень сделал Наталии предложение. Она согласилась довольно быстро. Их брак продлился год.

Певица Lama

"У меня был парень. Он был похож на Томаса Андерса. Такой красивый, черноволосый. Я настолько была бесшабашной, что не разобралась кто он, что он. Мы познакомились, и в тот же день он сделал предложение. И я согласилась. Брак продлился около года. А потом Виталик Телезин появился", - призналась певица в интервью Славе Демину.

Звезда 2000-х призналась, что поначалу положительно восприняла разрыв отношений. Однако в момент оглашения своего решения все же плакала.

"Во время развода не плакала. Он еще удивлялся, почему я смеюсь, а не плачу. Потому что люди, когда разводятся, плачут. Я плакала только тогда, когда сказала, что все…", - добавила Lama с улыбкой.

Певица Lama

К слову, после первого неудачного брака артистка официально больше не выходила замуж. Впрочем, сейчас она находится в продолжительных счастливых отношениях без штампа в паспорте. По словам Натальи, ей становится "не интересно после женитьбы".

"Не женаты. Для кого, для чего? У нас и так нормальная полноценная семья. Моя мама такого же видения, как и я", - подчеркнула певица.

Напомним, недавно певица Lama откровенно призналась, почему не хочет иметь детей. Также она рассказала, какого мнения ее избранник.

Читайте также: