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Известная украинская певица впервые рассказала о том, как вышла замуж в 18 лет

Автор
Валерия ГажалаВалерия Гажала
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Известная украинская певица впервые рассказала о том, как вышла замуж в 18 лет

Певица Lama

Lama призналась, замужем ли она сейчас в свои 47 лет.

Украинская певица Наталья Деньков, более известная под псевдонимом Lama, исчезнувшая со сцены на 10 лет, откровенно поделилась подробностями о своем первом браке в юном возрасте.

Так, артистка вспомнила, как была влюблена по уши в свои 18 лет. По ее словам, она встречалась с парнем, похожим на известного германского актера Томаса Андерса. Почти сразу после начала общения парень сделал Наталии предложение. Она согласилась довольно быстро. Их брак продлился год.

Певица Lama / ©
Певица Lama

"У меня был парень. Он был похож на Томаса Андерса. Такой красивый, черноволосый. Я настолько была бесшабашной, что не разобралась кто он, что он. Мы познакомились, и в тот же день он сделал предложение. И я согласилась. Брак продлился около года. А потом Виталик Телезин появился", - призналась певица в интервью Славе Демину.

Звезда 2000-х призналась, что поначалу положительно восприняла разрыв отношений. Однако в момент оглашения своего решения все же плакала.

"Во время развода не плакала. Он еще удивлялся, почему я смеюсь, а не плачу. Потому что люди, когда разводятся, плачут. Я плакала только тогда, когда сказала, что все…", - добавила Lama с улыбкой.

Певица Lama / ©
Певица Lama

К слову, после первого неудачного брака артистка официально больше не выходила замуж. Впрочем, сейчас она находится в продолжительных счастливых отношениях без штампа в паспорте. По словам Натальи, ей становится "не интересно после женитьбы".

"Не женаты. Для кого, для чего? У нас и так нормальная полноценная семья. Моя мама такого же видения, как и я", - подчеркнула певица.

Напомним, недавно певица Lama откровенно призналась, почему не хочет иметь детей. Также она рассказала, какого мнения ее избранник.

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Дата публикации
Просмотры
1937
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