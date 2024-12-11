Известная украинская певица впервые выходит замуж и показала, как возлюбленный с размахом сделал ей предложение

Артистка сказала избраннику "да" еще 8 декабря, но скрывала радостную новость.
Украинская певица и блогерша Кристина Христонько впервые выходит замуж.
Радостной новостью знаменитость поделилась в своем Instagram. Избранник Кристины – блогер Игорь Розумяк – сделал ей предложение. Влюбленные обручились еще 8 декабря, о чем блогерша сообщила в посте под фото, однако пара не торопилась делиться радостной новостью.
В фотоблоге Христонько также опубликовала снимки, на которых показала, как Розумяк сделал ей предложение. Мужчина подошел к этому ответственно. Он пригласил Кристину в ресторан в Буковеле, который был для атмосферы украшен зажженными свечами.
Блогер подарил Кристине большой букет красных роз, а также дорогое кольцо от ювелирного бренда Tiffany & Co.
"Я сказала да! 08.12.24", — поделилась с подписчиками Кристина Христонько.
Напомним, тем временем редакция сайта ТСН.ua подводит итоги года. Недавно мы писали, кто из звезд сыграл свадьбу в 2024 году и какими были их праздники.
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