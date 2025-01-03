Известная украинская певица впервые за длительное время показалась с возлюбленным-военным и сыном

Семья встречает зимние праздники вместе.
Украинская певица Алена Омаргалиева показалась со своим мужем-воином, певцом Тамерланом.
Артистка, которая недавно отвечала на упреки о разводе, порадовала фанов семейным контентом. Как оказалось, на новогодние праздники с фронта в небольшой отпуск вернулся муж Алены. Семейство воссоединилось в Карпатах.
С собой звездные супруги взяли сына Тимура. Омаргалиева на фото показала, как они с мальчиком провели время. В частности, посетили парк развлечений. Кроме того, к компании присоединилась и сестра певицы Анастасия. К слову, родственницы очень похожи друг на друга.
В итоге радостная Алена поздравила всех поклонников с праздниками и пожелала мира в Украине.
"Счастливого нового года! Всех земных благ каждому в этом году. И как можно быстрее справедливой победы", — поздравила звезда.
В комментариях фаны порадовались за пару и засыпали ее приятными словами.
- Какие замечательные. Счастья вам во всех его проявлениях
- Счастья вам, уважаемые! Пусть в 2025 все ваши планы исполнятся со 100% результатом!
- Лучшие! Только за вас! За вас обоих. Мира нам, мира нам всем
Напомним, недавно семья шоумена Анатолия Анатолича тоже показалась в горах. Жена ведущего Юла похвасталась, как их дети впервые стали на лыжи.
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