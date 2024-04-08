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Известная украинская певица впервые за долгое время показала сразу двух подросших детей

Известная украинская певица впервые за долгое время показала сразу двух подросших детей

Солистка ONUKA Ната Жижченко / Фото: instagram.com/onukaofficial

Ната Жижченко также рассказала об эмоциональном состоянии.

Солистка ONUKA Ната Жижченко восхитила поклонников семейным контентом.

В своем фотоблоге артистка поделилась серией фото с 9-месячной дочкой Линой и 4-летним сыном Сашей и удивила, как быстро они подросли. Ната также поделилась своими размышлениями о войне и эмоциональном состоянии. По словам певицы, весна хоть и дала сил жить, впрочем, запасы любых надежд быстро иссякли.

Дети Наты Жижченко / © instagram.com/onukaofficial
Дети Наты Жижченко / Фото: instagram.com/onukaofficial
Дети Наты Жижченко / © instagram.com/onukaofficial
Дети Наты Жижченко / Фото: instagram.com/onukaofficial

"В последнее время все труднее придерживаться каких-то устоявшихся правил. Необходимость публичности или публикации в соцсетях в нашей реальности кажутся чем-то абсурдным, атавистическим и ненужным. Как и прогнозировалось, зима являлась абсолютным эмоциональным падением. И вот начинается весна, природа расцветает, и на душе, конечно, становится легче. Собираем раму. Очевидно, что события последнего полугодия подавляют, что закончились запасы эйфории, терпения, надежд, что мы устали жить в прессинге постоянной угрозы. Мы будто привыкли к этому состоянию, но привыкнуть к постоянной опасности невозможно, потому что сохранение жизни своей и детей у нас заложено на уровне инстинктов!", - поделилась Жижченко.

Дети Наты Жижченко / © instagram.com/onukaofficial
Дети Наты Жижченко / Фото: instagram.com/onukaofficial
Дети Наты Жижченко / © instagram.com/onukaofficial
Дети Наты Жижченко / Фото: instagram.com/onukaofficial
Дети Наты Жижченко / © instagram.com/onukaofficial
Дети Наты Жижченко / Фото: instagram.com/onukaofficial

Также знаменитость добавила, что для нее необычно публиковать своих двоих детей в Сети, ведь обычно она не делает их жизнь публичной:

"Сейчас много говорят о том, что детей нельзя показывать в Сети. И я разделяю мнение, что на детях и беременности делать хайп и просмотры неэтично. Но есть исключения из всех правил. Мой сознательный выбор – остаться в Украине, родить здесь ребенка во время войны, продолжать воспитывать двоих детей, стараясь делать с помощью своего творчества все возможное, чтобы Украина уцелела. Меня, как и всех, очень угнетают новости, неизвестность будущего, и я не звучу в голове так наивно, как это было, например, год назад. Но я верю в Украину", - добавила звезда.

Дети Наты Жижченко / © instagram.com/onukaofficial
Дети Наты Жижченко / Фото: instagram.com/onukaofficial

Напомним, недавно украинский певец Юлик впервые за длительное время показался с 8-летним сыном и похвастался его достижениями в спорте.

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