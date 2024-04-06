Известная украинская певица впервые за три года выпустила песню: "Это была моя личная потеря"

Даша Суворова представила лирический трек "Маки".
Украинская певица Даша Суворова впервые за последние три года выпустила нежную композицию "Маки", раскрывающую ее личную глубокую драму.
Трек был написан еще до начала полномасштабной войны и наделен другими смыслами. Тогда, признается артистка, она рассказывала о любви, которую нашла в родном Бахмуте. Впрочем, со временем "Маки" были несколько изменены и приобрели новые смыслы:
"Это была моя личная потеря — текст я написала в трагическом, красивом мае. Сидела на балконе, на улице Городецкой, передо мной Киев был на ладони. А утром я получила страшное сообщение: "Больше нет...". Любовь и смерть всегда рядом…. Тебя больше нет… А я продолжаю писать тебе письма, своим донбасским дыханием, которые ты никогда не получишь… Возможно, когда-нибудь в другой жизни… На улицах Берлина или Парижа, мы встретим друг друга и я тебе их буду читать… В другой жизни... Ты узнаешь меня... Я буду в черном пальто с маленьким букетом красных маков", - поделилась Даша.
К слову, песня была выпущена в годовщину смерти бабушки певицы:
"Два года, как не стало моей бабушки. Парижским утром я спускалась по винтажной лестнице, мне позвонил папа и сказал: "Ее больше нет..." Артист на сцене, и человек в жизни – это разное. Многие ее черты остались во мне. Я часто это осознаю. Моя бабушка Зинаида Яковлевна не хотела, чтобы я шла в искусство, считала, что это очень тяжелая и не всегда счастливая судьба для человека… Лично для меня – она во многом осталась примером", - растрогала Даша Суворова.
В атмосферном клипе зритель погружается в историю любви, которая разворачивается в пустом зале, где не так важно быть услышанной, как иметь смелость петь для себя.
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