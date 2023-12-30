Известная украинская певица впервые за восемь лет возвращается из США в Украину

Известная украинская певица Мика Ньютон, которая в 2011 году переехала в США, призналась, что впервые за долгое время возвращается в Украину.

На странице в Instagram артистка сегодня, 30 декабря, разместила кадр, на котором изображена в аэропорту вместе с чемоданом. Судя по фото, Ньютон в хорошем настроении и в предвкушении впервые за долгое время ступить на родную землю:

"В Украину. Я очень соскучилась по своему дому", — коротко подписала фотографию Мика Ньютон.

Микка Ньютон / Фото: instagram.com/mikanewton

В свою очередь, звездные коллеги исполнительницы и ее украинские поклонники радостно восприняли эту новость:

Добро пожаловать!

Безопасной поездки!

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В начале декабря Мика Ньютон делилась, что она впервые за долгое время возвращается в Украину. Артистка также рассказывала, что едет в Украину не сама, компанию ей составляет ее муж, американец Крис Сааведра. Тогда же Мика поделилась, что это будет первая за последние восемь лет поездка Криса в Украину. Ньютон с мужем планируют побывать в Киеве и Львове. Также, судя по тому, что час назад из Америки супруги начали свое путешествие в Украину, они встретят здесь и Новый год.

Мика Ньютон с мужем / Фото: instagram.com/mikanewton

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