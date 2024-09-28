Известная украинская певица выходит замуж и показала немалое кольцо: "Изменишь всю жизнь"

Финалистка проекта "Голос країни-12" и солистка группы SESTRA Инесса Грицаенко официально лишилась статуса холостячки.

Так, артистка в своем фотоблоге сообщила радостную новость. Ее возлюбленный сделал ей предложение и теперь она выходит замуж. На фото Инесса не может скрыть своих эмоций безграничного счастья. И, несмотря на то, что певица тщательно скрывает своего избранника и их отношения от публичности, она отметила, что он точно тот, кто меняет ее жизнь к лучшему.

Инесса Грицаенко

"Я верила в то, что однажды ты придешь и изменишь всю мою жизнь", – подписала снимки артистка.

Во время предложения руки и сердца Грицаенко получила немалое кольцо с бриллиантом, которое сразу примеряла на безымянный палец, и немалый букет розовых цветов. Вероятно, важный момент пара отпраздновала за городом.

Инесса Грицаенко

Инесса Грицаенко

В комментариях искренне порадовались за Инессу и пожелали им с избранником счастья.

Искренние поздравления. Вы заслуживаете искреннюю и взаимную любовь

Поздравляю, девочка! Будь всегда так же счастлива, как на этих фото

Вау. Мои поздравления. Как говорится, наконец-то

Поздравляю, будь счастлива, любима, успешна и так же положительна как и сейчас. Обнимаю

Напомним, недавно певица Лана Дель Рэй впервые вышла замуж. 39-летняя знаменитость также показала своего возлюбленного и первые кадры с тайной церемонии.

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