Известная украинская певица выходит замуж и показала немалое кольцо: "Изменишь всю жизнь"

Исполнительница поделилась эмоциями от нового статуса.
Финалистка проекта "Голос країни-12" и солистка группы SESTRA Инесса Грицаенко официально лишилась статуса холостячки.
Так, артистка в своем фотоблоге сообщила радостную новость. Ее возлюбленный сделал ей предложение и теперь она выходит замуж. На фото Инесса не может скрыть своих эмоций безграничного счастья. И, несмотря на то, что певица тщательно скрывает своего избранника и их отношения от публичности, она отметила, что он точно тот, кто меняет ее жизнь к лучшему.
"Я верила в то, что однажды ты придешь и изменишь всю мою жизнь", – подписала снимки артистка.
Во время предложения руки и сердца Грицаенко получила немалое кольцо с бриллиантом, которое сразу примеряла на безымянный палец, и немалый букет розовых цветов. Вероятно, важный момент пара отпраздновала за городом.
В комментариях искренне порадовались за Инессу и пожелали им с избранником счастья.
- Искренние поздравления. Вы заслуживаете искреннюю и взаимную любовь
- Поздравляю, девочка! Будь всегда так же счастлива, как на этих фото
- Вау. Мои поздравления. Как говорится, наконец-то
- Поздравляю, будь счастлива, любима, успешна и так же положительна как и сейчас. Обнимаю
Напомним, недавно певица Лана Дель Рэй впервые вышла замуж. 39-летняя знаменитость также показала своего возлюбленного и первые кадры с тайной церемонии.
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