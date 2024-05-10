Известная украинская певица вышла замуж и показала первые кадры с оригинальной свадьбы

Музыканты из группы Tember Blanche, известные своим хитом "Вечорниці", Александра Ганапольская и Владислав Лагода официально обручились.

Торжественное событие произошло 9 мая под открытым небом на одной из киевских локаций, украшенной цветами и фонариками. Посредине стояла сцена, покрытая коврами.

Само празднование прошло в оригинальном стиле. В частности, развлекала гостей и была тамадой группа Nazva, которая в этом году участвовала в нацотборе на "Евровидение".

Свадьба Tember Blanche. Фото: МУЗВАР

Свадьба Tember Blanche. Фото: МУЗВАР

Свадьба Tember Blanche. Фото: Instagram Tember Blanche

Свадьба Tember Blanche. Фото: Instagram Tember Blanche

Свадьба Tember Blanche. Фото: Instagram Tember Blanche

Так, в Сети уже появились первые фото со свадьбы. На изображениях счастливая пара позирует со своим четырехлапым другом, одетым в милую свадебную юбку. Сами же молодожены вместо помпезных нарядов выбрали парные винтажные пиджаки, а Александра – сдержанное белое платье с рюшами и открытыми плечами. Также певица дополнила нежный образ букетом из полевых цветов.

Свадьба Tember Blanche. Фото: Instagram Tember Blanche

Свадьба Tember Blanche. Фото: Instagram Tember Blanche

Свадьба Tember Blanche. Фото: Instagram Tember Blanche

Свадьба Tember Blanche. Фото: Instagram Tember Blanche

Интересно, что на вечеринку группа Tember Blanche пригласила и фанатов. Так, троих счастливчиков музыканты выбрали из тех, кто задонатил им на "Свадебный сбор", о котором они объявили незадолго до события. К тому же, благодаря свадьбе влюбленным удалось собрать кругленькую сумму на ПВО.

Напомним, недавно певица Камалия также намекнула, что выходит замуж и показала свое драгоценное кольцо.

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