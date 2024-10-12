Известная украинская певица вышла замуж и впервые показала своего мужа

Финалистка проекта "Голос країни-12" и солистка группы SESTRA Инесса Грицаенко вышла замуж.

В своем Instagram знаменитость впервые показала своего возлюбленного и похвасталась свадебной церемонией. Важное событие пара отпраздновала недалеко от Киева. Разделить счастливый миг пришли только ближайшие.

Под венец звездную невесту вел отец. Сам процесс росписи происходил под открытым небом. Инесса для свадьбы выбрала пышное белое платье с корсетом и кружевными вставками. Дополняла ее образ длинная фата и букет цветов. Тем временем жених был наряжен в классический мужской костюм и солнцезащитные очки.

Свадьба Инессы Грицаенко

Свадьба Инессы Грицаенко

Свадьба Инессы Грицаенко

К вечеру пара разрезала большой торт и станцевала первый супружеский танец перед гостями.

Свадьба Инессы Грицаенко

Свадьба Инессы Грицаенко

К слову, свадьба не обошлась без звездных гостей. В частности, поздравить пару пришел певец Сергей Танчинец со своей пиарщицей и возлюбленной Юлией. Вместе гости повеселились и приняли участие в забавных конкурсах.

Свадьба Инессы Грицаенко

Свадьба Инессы Грицаенко

Свадьба Инессы Грицаенко

Напомним, около нескольких недель назад Инесса Грицаенко хвасталась новостью о помолвке и показывала немалое кольцо, которое ей подарил избранник.

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