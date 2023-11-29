Известная украинская певица вышла замуж за иностранца старше ее на 13 лет

Известная украинская певица Анастасия Придиус, известная под псевдонимом KOLA, вышла замуж.

Избранником 31-летней артистки стал мужчина по имени Вячеслав, он родом из Днепра. Однако в детстве вместе с родителями эмигрировал в Израиль, где они с KOLA и познакомились.

Как рассказала певица, их судьбоносная встреча произошла летом прошлого года во время одного из благотворительных мероприятий, где Настя выступала, а Вячеслав был одним из организаторов. Мужчина старше Придиус на 13 лет и имеет детей от предыдущих отношений.

Как призналась Настя в интервью Маше Ефросининой, она никогда не мечтала выйти замуж за иностранца и не думала об этом. Свадьбу влюбленные сыграли в Праге в кругу самых родных.

"Он немного знает украинский. Общаемся по-разному. Он говорит по-русски, я говорю с ним на украинском. Когда он не понимает, я перевожу. Он уже гораздо лучше разговаривает на украинском. Я учу иврит. Это было условие: что я выучу иврит, а ты выучишь круто украинский. Чтобы наши дети знали только эти два языка и английский. Его дети знают только иврит и английский", – рассказала KOLA.

KOLA с мужем

Певица поделилась, что возлюбленный ей сделал предложение в Израиле в этом году. Настя поначалу была ошеломлена, ее смущали мысли, где они будут жить, ведь она патриотка своей страны и не планировала никуда переезжать.

"Он сделал предложение в этом году, когда мы были в Израиле... Просто открывается эта коробочка, и он говорит: "Ты не станешь моей женой?" И мы 5 минут говорили, что делать. Я украинка, патриотка, я не уеду из страны. Готов ли он переехать? Что будет, когда родится ребенок? Он стоит в ахере, говорит, мы что-то придумаем. И через 5 минут подходит его друг с букетом роз... Ну и потом я уже сказала "да", и мы пошли ужинать", – поделилась певица.

KOLA похвасталась обручальным кольцом

Отметим, что в июле 2022 года стало известно, что KOLA и ее любимый, который сейчас служит передовой, разошлись. Именно ему артистка посвятила лирические треки "Чи разом" и "Біля серця".

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