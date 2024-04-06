Известная украинская певица высказалась о частых ссорах с мужем: "Может лететь стул в стену"

Украинская певица MamaRika после откровенного признания о серьезных кризисах в отношениях с мужем, шоуменом Сергеем Середой, рассказала об их конфликтах и путях разрешения.

По словам артистки, сейчас у них очень острый период в отношениях, когда они ежедневно ссорятся с мужем и даже могут бросать домашние предметы. Так, налаживать брак пара уже взялась с помощью семейного психолога:

"Сейчас у нас такая фаза, что каждый диалог заканчивается скандалом и просто летают предметы. Может лететь стул в стену, я бью кулаками. Мы бьем посуду. У меня были свои методы: йога, медитация… Но они, к сожалению, уже не работают. Сергей первым пошел к психологу, затем предложил нам семейную терапию. Мы пока провели несколько сеансов, пока тяжеловато. Мы разбираемся", - призналась MamaRika в программе "Министерство премьер".

MamaRika и Сергей Середа / Фото: instagram.com/mamarika_official

К тому же точкой отсчета, по мнению звезды, стала совместная поездка в Буковель с мужем без сына. В тот момент влюбленные осознали, что имеют проблемы в браке:

"У нас полная задница сейчас. У нас кризис такого масштаба, которого не было за все девять лет, сколько мы вместе. Я уже наплакалась. У нас очень тяжелый период сейчас. Поездка на отдых нас добили. Впервые за четыре года мы побыли вдвоем, и этот момент нас полностью раскрыл. Когда вы впервые за такое длительное время остаетесь только вдвоем, и вы не имеете, что друг другу сказать, потому что оно так наболело, это тяжело. Я в этом Буковеле проревела три дня. Потом три дня прокричала. Это был кошмар, а не поездка. Это была эмоциональная экзекуция, но она была нужна. Я радуюсь, что так произошло, потому что это извлекло из нас настоящую боль. Мы осознали, что у нас огромные проблемы", - объяснила знаменитость.

Напомним, недавно кризисный период не пережила пара актеров Саша Барон Коэн и Айла Фишер. Супруги объявили о разводе после 20 лет в отношениях.

Читайте также: