Известная украинская певица высказалась о Каменских и общается ли со скандальным Потапом

Популярная украинская певица Маша Кондратенко, прославившаяся ироническими песнями, высказалась о коллегах по сцене.

Так, звезда еще в 2020 году принимала участие в шоу "Голос країни". Среди ее звездных тренеров была Настя Каменских и скандальный Потап. Маша признается, что во время войны поддерживает связь только с Каменских, которая ей очень симпатизирует в творчестве. В частности, время от времени артистки публично в фотоблоге поддерживают новые треки друг друга.

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

"Моими тренерами был и Потап, и Настя Каменских, и Монатик, и Дан Балан. Меня в том сезоне носило по всем командам. Какие отношения сейчас? Я не могу сказать, что мы поддерживаем какое-то активное общение с Настей Каменских, но мы всегда поддерживаем релизы друг друга. Поддерживаем премьеры. Я уважаю ее как артистку, как певицу, она очень талантливая и я с детства любила ее творчество", — поделилась Маша в интервью "Фокусу".

Напомним, в последнее время певица Настя Каменских проживает отдельно от мужа в столице Украины. Между тем, ее возлюбленный, рэпер и продюсер Потап еще с начала полномасштабного вторжения находится за границей. Недавно он делился новыми фото с 16-летним сыном и как с ним время проводит.

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