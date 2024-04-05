Известная украинская певица высказалась о родителях-путинистах в РФ: "Я им звоню"

Экс-солистка группы YUKO, певица Юлия Юрина, которая уже долгое время пытается избавиться от российского гражданства и популяризирует украинскую культуру, рассказала о родственниках в РФ.

В частности, Юлия поделилась, как по телефону общается с родителями, являющимися сторонниками российской пропаганды. Так, по словам певицы, ни один из них не верит ее словам или фотодоказательствам, показывающим настоящую деятельность оккупантов. Родители Юриной лишь постоянно упрекают ее в том, что она ненавидит их страну-террориста.

Юлия Юрина / Фото: instagram.com/yurina_yuyu

"У меня бывают вдохновенные дни, когда я решаю позвонить родителям и просто спросить, как они. Потому что я их с 2019 года не видела. Они стареют и я очень часто задумываюсь, что делать, если они умрут, потому что я не смогу до них доехать. Я им звоню... Мы говорим на повышенных тонах, мы ссоримся... Все мои поездки в деоккупированные села и места, где побывали оккупанты, гуманитарные миссии, мои интервью с пострадавшими, мои фотографии с разбомбленных церквей... Это все нивелируется тем, что предлагает им русская пропаганда. Они не верят мне, они верят всему, что им говорят. У меня нет ощущения, что они меня любят как дочь. Есть ощущение, что они пытаются выразить свое недовольство из-за меня, как будто я виновата в войне. В последний раз они мне звонили по телефону и был огромный скандал из-за концерта с украинским традиционным творчеством. Все, что я получила: "Как ты посмела сказать, что Россия идет на х*й?", — шокировала звезда в интервью "Суспільне Культура".

Юлия Юрина

Напомним, певица Юлия Юрина, родом из России, уже более 12 лет безуспешно ведет борьбу за украинское гражданство, хотя не раз демонстрировала свою четкую проукраинскую позицию и продолжает это делать своими высказываниями и творчеством. Недавно она публично сожгла российский паспорт и в очередной раз обратила внимание на проблему.

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