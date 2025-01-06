Известная украинская певица высказалась о Ротару и ее карьере во время войны: "Со временем ее увидим"

Украинская певица Оксана Пекун рассказала об общении с семьей Софии Ротару.

Коллега признается, что во время войны дружит с сестрой артистки Аурикой Ротару. Впрочем, объясняет, что она не говорит с Аурикой о жизни Софии, потому что считает это неуместным. Тем не менее, Пекун считает Софию Ротару образцом мягкости и таланта.

"Мы дружим, общаемся. Но я даже не знаю. Я не лезу в чужие семейные проблемы. Но конечно я задумывалась, почему она не выступает. У Аурики я этого не спрашивала, я очень ее уважаю. Для меня она, можно сказать, образец такой мягкости, нежности, таланта. Она очень мелодичный, красивый душой человек. И какой-то грязи не надо", - рассказала певица в интервью "РБК-Украина".

София Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

По мнению Оксаны Пекун, ее коллега не выступает во время войны из-за усталости после многих лет славы. Однако уверяет, что семья Ротару активно помогает ВСУ. В то же время коллега звезды предполагает, что вскоре Софья Михайловна все же может порадовать фанов своими хитами на большой сцене.

"А вот София, как мне кажется, имеет очень большое бремя славы. Может, она просто отстранилась, просто ушла на отдых. Хотя, возможно, со временем мы увидим ее. Я знаю, что она многое сделала в начале войны. И Аурика, и София очень много донатили", – призналась Оксана Пекун.

Напомним, недавно 22-летний сын актера Джонни Деппа впервые за длительное время после исчезновения появился на публике. Папарацци застали Джека на прогулке.

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