Известная украинская певица высказалась об отношениях со свекровью после расставания с россиянином

Украинская певица TAYANNA, настоящее имя которой Татьяна Решетняк, высказалась о маме своего бывшего возлюбленного-россиянина, продюсера Егора Глеба, от которого родила сына Даниэля.

Исполнительница признается, что всегда поддерживала дружеские отношения со свекровью Ириной. По словам Татьяны, женщина помогала ей во время беременности и на первых этапах материнства. И даже после болезненного расставания с бывшим им удалось сохранить понимание до сих пор. В частности, сын TAYANNA также ожидает встречи с бабушкой, чтобы она готовила ему любимые блюда. Однако певица признается, что видятся они не так часто, потому что Ирина проживает в Германии, а она с сыном остается в Украине.

TAYANNA с сыном / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

"Хорошие отношения. Мы общаемся. Сейчас не встречаемся, потому что она живет в Германии. Но в общем, она даже иногда приходила к нам в гости, чтобы наварить борща для Даниэльчика. Когда он был маленький, она помогала нам и сидела с ним. И он вырос на этих борщах. А я во время беременности ела оладьи из кабачков, которые тоже делала свекровь", — рассказала певица на шоу "Ярославський Тестує".

Напомним, ранее TAYANNA рассказывала, почему для ее сына Даниэля встречи с отцом-россиянином болезненные и как это влияет на юношу.

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