Известная украинская певица высмеяла и пригрозила судом журналисту, который назвал ее "третьесортной"

Украинская певица Наталья Карпа потролила журналиста Андрея Дрозда, который на днях публично обидел ее.

Так, на днях в одном из интервью журналист назвал Наталью "трехосортной" артисткой в контексте недавнего скандала, в который она попала. Дело в том, что в конце марта певица выступила на благотворительном мероприятии "Нескорені" во Львове, где собралось немало известных влиятельных людей, бизнесменов и блогеров. Благодаря вечеринке удалось собрать 115 тыс. грн и закупить 7 FPV дронов для ВСУ. После такой новости в Сети разгорелся скандал. Мол, сумма организации этой вечеринки была намного больше, чем собрали на нужды ВСУ. В частности, издание Lviv Media по собственным подсчетам установило, что организаторы только на артистов и ведущего в общей сложности потратили около 200 тыс. грн. На это Карпа отреагировала достаточно резко и отметила, что эта информация не соответствует действительности. И добавила, что готова обратиться за оскорбление в суд.

Наталья Карпа / Фото: instagram.com/natalkakarpa

"О хейте вокруг события "Благотворительный вечер Пьемонта". Как-то, честно признаюсь, особо не парилась, потому что я знаю – кто я, что делаю, для кого делаю, и какие мои ценности и приоритеты в этой жизни. Но когда идет откровенно "личное" оскорбление в мой адрес – я не буду молчать и не буду этого терпеть.Господин Андрей, позвольте спросить "третьесортная", как это? То та, что не пела все эти годы на русском и не ездила за поребрик выступать? То ли та, которая не могла пробиться все эти годы в столице, потому что украиноязычная музыка никому не была нужна? А что касается сортности журналистов, те, которые не проверяют факты, а пишут, что артисты взяли гонорар 200 тыс. грн, то их к какому сорту отнесем, господин Андрей? Если не будет официального извинения – предпочитаю дело передать в суд!", – подчеркнула артистка.

На днях Наталья в своем фотоблоге решила завершить этот скандал и все же поблагодарила журналиста за то, что таким образом она увидела свое настоящее окружение. А перед тем певица показала перец и спросила у Андрея, "какого он сорта".

Наталья Карпа / Фото: instagram.com/natalkakarpa

"Как бы мне не хотелось делать такие мемчики. Для себя я сделала один вывод. На самом деле, я благодарна господину журналисту, который хотел разделить нас, украинских артистов, на какие-то сорта, потому что благодаря этому я увидела, кто меня окружает, сколько у меня есть искренних и настоящих друзей, фантастических людей в моем окружении, поэтому скажу ему только – спасибо", – добавила звезда.

Наталья Карпа / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Напомним, недавно рэпер Потап резко ответил хейтерам, осудившим творчество певицы Насти Каменских.

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