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Известная украинская певица высмеяла и пригрозила судом журналисту, который назвал ее "третьесортной"

Известная украинская певица высмеяла и пригрозила судом журналисту, который назвал ее "третьесортной"

Наталья Карпа

Наталья Карпа отреагировала на скандал вокруг нее.

Украинская певица Наталья Карпа потролила журналиста Андрея Дрозда, который на днях публично обидел ее.

Так, на днях в одном из интервью журналист назвал Наталью "трехосортной" артисткой в контексте недавнего скандала, в который она попала. Дело в том, что в конце марта певица выступила на благотворительном мероприятии "Нескорені" во Львове, где собралось немало известных влиятельных людей, бизнесменов и блогеров. Благодаря вечеринке удалось собрать 115 тыс. грн и закупить 7 FPV дронов для ВСУ. После такой новости в Сети разгорелся скандал. Мол, сумма организации этой вечеринки была намного больше, чем собрали на нужды ВСУ. В частности, издание Lviv Media по собственным подсчетам установило, что организаторы только на артистов и ведущего в общей сложности потратили около 200 тыс. грн. На это Карпа отреагировала достаточно резко и отметила, что эта информация не соответствует действительности. И добавила, что готова обратиться за оскорбление в суд.

Наталья Карпа / © instagram.com/natalkakarpa
Наталья Карпа / Фото: instagram.com/natalkakarpa

"О хейте вокруг события "Благотворительный вечер Пьемонта". Как-то, честно признаюсь, особо не парилась, потому что я знаю – кто я, что делаю, для кого делаю, и какие мои ценности и приоритеты в этой жизни. Но когда идет откровенно "личное" оскорбление в мой адрес – я не буду молчать и не буду этого терпеть.Господин Андрей, позвольте спросить "третьесортная", как это? То та, что не пела все эти годы на русском и не ездила за поребрик выступать? То ли та, которая не могла пробиться все эти годы в столице, потому что украиноязычная музыка никому не была нужна? А что касается сортности журналистов, те, которые не проверяют факты, а пишут, что артисты взяли гонорар 200 тыс. грн, то их к какому сорту отнесем, господин Андрей? Если не будет официального извинения – предпочитаю дело передать в суд!", – подчеркнула артистка.

На днях Наталья в своем фотоблоге решила завершить этот скандал и все же поблагодарила журналиста за то, что таким образом она увидела свое настоящее окружение. А перед тем певица показала перец и спросила у Андрея, "какого он сорта".

Наталья Карпа / © instagram.com/natalkakarpa
Наталья Карпа / Фото: instagram.com/natalkakarpa

"Как бы мне не хотелось делать такие мемчики. Для себя я сделала один вывод. На самом деле, я благодарна господину журналисту, который хотел разделить нас, украинских артистов, на какие-то сорта, потому что благодаря этому я увидела, кто меня окружает, сколько у меня есть искренних и настоящих друзей, фантастических людей в моем окружении, поэтому скажу ему только – спасибо", – добавила звезда.

Наталья Карпа / © instagram.com/natalkakarpa
Наталья Карпа / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Напомним, недавно рэпер Потап резко ответил хейтерам, осудившим творчество певицы Насти Каменских.

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