Известная украинская певица вызверилась на коллег, которые не ездят выступать на фронт: "Они дуры"

Известная украинская певица Кристина Соловий высказалась о коллегах, которые не ездят с концертами к нашим защитникам на передовую, чтобы поддержать их боевой дух.

На днях Соловий вместе с руководителем "Культурного десанта" Александром Ремезом побывала в Харьковской области, где, кроме встречи с военными, также приняла участие в брифинге.

Во время мероприятия в частности речь шла и о роли артистов во время войны. Один из журналистов поинтересовался у Ремеза, кто из исполнителей отказывается выступать на передовой. На что Ремез ответил, что об этом больше знает Коля Серга и он уже не раз называл их имена.

В свою очередь Соловий не удержалась и высказала, все что думает о таких коллегах.

"Ну, мы уже слышали все эти истории. Как всегда, мне приходится что-то комментировать об этих людях. Как правило, я этого не делаю. Но, если речь идет об этих певицах, которых мы имеем в виду, я не могу ничего сказать кроме того, что они просто дуры. Я бы развила это мнение таким образом, что появилось очень много переобуванцев и приспособленцев, переобуванок и приспособленок, и все они научились существовать в несуществующей инфраструктуре украинского шоу-биза и понимают, как легко можно влиять на аудиторию. Как просто можно, еще вчера будучи желаемым артистом в России, сегодня записать целый ряд песен на украинском языке или переиначить тексты украинских поэтов и примазаться к сознательному украинству. И такие люди имея еще один важный инструмент, имея популярность, авторитет и социальный капитал, они не едут на фронт, потому что они дуры", - сказала Соловий.

Христина Соловий разнесла артисток, которые не выступают на фронте и назвала их дурами

Один из подписчиков Соловий в Instagram на такое мнение ответил, что такими своими заявлениями она раскалывает общество, мол, врагу внутри и внешне это и надо. На что исполнительница ответила, что ее позиция заключается не в разделении, а в том, что предназначение артистов во время войны – оказывать поддержку и вдохновение военным, это дает им чувство важности и потребности, укрепляет их силу духа и, как результат, – лучшее исполнение боевых задач.

Кристина Соловий ответила на комментарий юзера

Кристина Соловий ответила на комментарий юзера

Напомним, на днях Кристина Соловий и Сергей Жадан попали в скандал из-за своего нового смелого видео на трек "Серце", которое было снято, в частности, в церкви св. Андрея Первозванного. В клипе присутствуют однополые пары, что очень не понравилось церкви.

Читайте также: