Известная украинская певица закрутила новый роман и впервые рассказала о нем

Украинская певица TAYANNA после тяжелого разрыва с экс-бойфрендом закрутила новый роман.

Певица крайне редко делится подробностями своей личной жизни, но сделала исключение. TAYANNA призналась, что ее сердце уже не свободно. В подробности знаменитость вдаваться не стала, лишь отметила, что они с возлюбленным находятся только на стадии зарождения чувств и он не относятся к бизнес-отрасли или политике.

"Когда-то мне Алан Бадоев сказал, что я не умею врать, потому что мои глаза выдают все и сразу. Мне кажется, когда я влюблена, мои глаза светятся на весь мир. Я не могу сказать, что это какие-то отношения, но чувства родились. Очень благодарна богу, потому что я очень давно не влюблялась и у меня давно не было романтического состояния, когда хочется делиться любовью", – рассказала певица в программе от "Люкс ФМ".

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Также звезда призналась, что самое главное для нее в отношениях – "поддержка и объятия".

Напомним, недавно певица TAYANNA призналась, что получила от своего экс-избранника участок земли на Бали и поделилась, как планирует им распоряжаться.

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