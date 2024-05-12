Известная украинская певица заявила, что ее "слили" из состава нацжури "Евровидения-2024" от Украины

Украинская певица FIINKA заявила, что ее "слили" из состава национального жюри от Украины на "Евровидении-2024".

Нацжури выбирали украинцы благодаря опросу в "Дії". По результатам наибольшее количество баллов набрали певица Елена Тополя, продюсер Ирина Горовая, хореографиня Елена Коляденко, креативный продюсер Константин Томильченко и исполнительница FIINKA.

Результаты голосования за нацжури "Евровидения-2024"

Впрочем, в пятерке нацжури вместо FIINKA оказался музыкальный обозреватель Максим Нагорняк. В "Общественном" объяснили, что жюри должно отвечать определенным требованиям, среди которых гендерные, профессиональные, возрастные и другие. Когда Украина подала на рассмотрение состав жюри, который определили опросом, оказалось, что он не отвечает гендерным требованиям. То есть, в нацжури должно быть примерно одинаковое количество мужчин и женщин (2/3 или 3/2). FIINKA пришлось заменить Нагорняком, который набрад достаточное количество голосов.

FIINKA, Максим Нагорняк

Однако певица возмущена таким решением. Она считает, что таким образом Украина как раз таки не придерживалась гендерного баланса, ведь женщину заменили мужчиной: "Не знаю, кто конкретно толковал гендерный баланс от Украины, но у нас получилось так: гендерный баланс – это отдать свою победу в пользу мужчины".

FIINKA прокомментировала состав нацжури "Евровидения-2024" / Фото: instagram.com/fiinka_official

Отметим, что в этом году в составе нацжури от Украины на "Евровидении-2024" оказались Ирина Горовая, Елена Тополя, Елена Коляденко, Константин Томильченко и Максим Нагорняк. Какой стране они отдали самые высокие баллы – смотрите в нашем материале.

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