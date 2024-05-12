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Известная украинская певица заявила, что ее "слили" из состава нацжури "Евровидения-2024" от Украины

Известная украинская певица заявила, что ее "слили" из состава нацжури "Евровидения-2024" от Украины

FIINKA / Фото: instagram.com/fiinka_official

Артистка победила в голосовании и должна была закрыть пятерку членов жюри.

Украинская певица FIINKA заявила, что ее "слили" из состава национального жюри от Украины на "Евровидении-2024".

Нацжури выбирали украинцы благодаря опросу в "Дії". По результатам наибольшее количество баллов набрали певица Елена Тополя, продюсер Ирина Горовая, хореографиня Елена Коляденко, креативный продюсер Константин Томильченко и исполнительница FIINKA.

Результаты голосования за нацжури
Результаты голосования за нацжури "Евровидения-2024"

Впрочем, в пятерке нацжури вместо FIINKA оказался музыкальный обозреватель Максим Нагорняк. В "Общественном" объяснили, что жюри должно отвечать определенным требованиям, среди которых гендерные, профессиональные, возрастные и другие. Когда Украина подала на рассмотрение состав жюри, который определили опросом, оказалось, что он не отвечает гендерным требованиям. То есть, в нацжури должно быть примерно одинаковое количество мужчин и женщин (2/3 или 3/2). FIINKA пришлось заменить Нагорняком, который набрад достаточное количество голосов.

FIINKA, Максим Нагорняк / ©
FIINKA, Максим Нагорняк

Однако певица возмущена таким решением. Она считает, что таким образом Украина как раз таки не придерживалась гендерного баланса, ведь женщину заменили мужчиной: "Не знаю, кто конкретно толковал гендерный баланс от Украины, но у нас получилось так: гендерный баланс – это отдать свою победу в пользу мужчины".

FIINKA прокомментировала состав нацжури
FIINKA прокомментировала состав нацжури "Евровидения-2024" / Фото: instagram.com/fiinka_official

Отметим, что в этом году в составе нацжури от Украины на "Евровидении-2024" оказались Ирина Горовая, Елена Тополя, Елена Коляденко, Константин Томильченко и Максим Нагорняк. Какой стране они отдали самые высокие баллы – смотрите в нашем материале.

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