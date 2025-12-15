Известная украинская певица честно высказалась о романе с экс-женихом Эсхакзай и готова ли к замужеству

SKYLERR и Евгений Пронин / © instagram.com/skylerr_official

Реклама

Украинская певица SKYLERR, настоящее имя которой Валерия Кудрявец, приоткрыла завесу своей личной жизни.

Разговоры о возможных романтических отношениях SKYLERR и Евгения Пронина появились еще в начале весны 2025 года. Пару неоднократно видели вместе на публике — они вместе посещают мероприятия и проводят время вдвоем. В то же время возлюбленные избегают совместных фото в соцсетях и не дают никаких комментариев относительно личного. Только теперь певица решила объяснить такую позицию.

В программе "Тур звездами" Валерия призналась, что сознательно оберегает свою личную жизнь от публичности и не считает нужным делиться ею с подписчиками. Артистка отметила, что не чувствует обязанности жить под камерами и превращать личные моменты в контент. По ее словам, каждый выбирает собственный формат счастья.

Реклама

SKYLERR / © instagram.com/skylerr_official

«Я просто хочу, чтобы моя личная жизнь сейчас была моей личной жизнью. Я уважаю свои границы и границы любимого, поэтому не хочу ничего подтверждать или, наоборот, опровергать. Единственное, что скажу, — я очень счастлива и очень рада, что рядом со мной этот человек», — поделилась SKYLERR.

Кроме этого, исполнительница откровенно рассказала и о своем отношении к замужеству. Звезда признается, что пока не может дать четкого ответа, когда именно это произойдет, однако уверена — все произойдет в правильный для нее момент.

«Сказать, что я хочу замуж… Это отношения, и хочется, чтобы они проходили все этапы органично, так, как оно должно быть. Думаю, когда-то это обязательно произойдет», — добавила артистка.

Напомним, недавно певец OTOY раскрыл, сколько средств он потратил на свадьбу с бизнесвумен. Сумма супругов превысила ожидаемую в три раза.