Известная украинская певица дерзко прошлась по Козловскому и его прошлым выступлениям в РФ: "Это больно"

Анжелика Рудницкая и Виталий Козловский

Исполнительница из «Территории А» Анжелика Рудницкая прокомментировала прошлые действия певца Виталия Козловского, который в свое время выступал в Москве.

Артистка призналась, что ей сложно принять этот поступок, даже несмотря на то, что во время полномасштабной войны Козловский пошел служить в ряды ВСУ. Она добавила, что когда-то они с Виталием поддерживали теплые отношения, поэтому ее особенно поразили кадры с его выступления в России и фотографии рядом с пророссийской экс-главой Славянска Нелей Штепой.

«Для меня — нет. Маникюр этого военного лучше, чем у нас с вами. Я бывала на фронте много раз и таких маникюров там не видела. Возможно, я ошибаюсь, но хочу это услышать именно от него. Мне было очень обидно видеть, как человек, с которым мы дружили, оказывается рядом с теми, кто приветствовал оккупантов. Это больно», — сказала Рудницкая в интервью РБК-Украина.

Виталий Козловский в ВСУ / © instagram.com/vkozlovsky_music

Вместе с тем, Рудницкая отметила, что хочет верить в искренность изменений Козловского, ведь его командир уверял, что служба помогла артисту переосмыслить себя. Знаменитость отметила, что подобные поступки со стороны украинских артистов бывают крайне опасными.

«Я надеюсь, что он действительно изменился. Но люди, которые не имеют четкой позиции, для меня опасны. Они, как флюгеры — куда ветер, туда и они», — подытожила звезда 90-х.

