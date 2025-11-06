Известная украинская певица, которая недавно впервые стала мамой, растрогала кадрами с маленькой дочкой

ROXOLANA / © instagram.com/roxolanas

Украинская певица ROXOLANA, она же Роксолана Сирота, которая недавно впервые стала мамой, поделилась трогательным снимком с новорожденной дочкой.

В своем Instagram артистка опубликовала нежное фото, на котором позирует с малышом на руках. Звезда предстала без макияжа, в светлом домашнем образе и с ласковой улыбкой. Ее дочь, которую певица не стала скрывать от публики, была одета в белый комбинезон с милым принтом.

Снимок стал ответом на комментарий коллеги, солистки группы KAZKA Александры Зарицкой, которая в шутку спросила, появится ли Роксолана на репетиции совместного рождественского шоу сразу после родов.

"Ну конечно буду, потому что уже совсем скоро…" — ответила ROXOLANA.

ROXOLANA / © instagram.com/roxolanas

Зарицкая трогательно отреагировала на публикацию подруги: "Какое же маленькое, я уже ее люблю".

К слову, 5 ноября ROXOLANA сообщила, что стала мамой впервые. До последнего она держала интригу вокруг пола и имени малышки.

Также недавно певица показала свою маму и удивила поклонников их невероятным сходством. Родной человек артистки не только очаровал красотой, но и поделилась собственными секретами ухоженного вида и стиля.