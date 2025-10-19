Известная украинская певица на фоне разрыва с женихом призналась, свободно ли ее сердце сейчас

Мила Нитич / © instagram.com/mila_nitich_official

Украинская певица Мила Нитич впервые за долгое время заговорила о личной жизни.

В комментарии журналистке ТСН.ua Анне Севастьяновой артистка призналась, что после сорванной свадьбы с женихом и расставания она ничего не афиширует. По ее мнению, огласка постоянно портит ее семейную идиллию. И все же Мила признает, что в основном на такой досадный финал повлияла ее работа.

«Полная чертовщина. Я редко говорю о личном, потому что когда делаю это, то у меня все идет к чертям. Сейчас мне с личным не везет. Я поняла, что пора прекратить пытаться совместить карьеру и личную жизнь. Потому что как только я совмещаю, то полное фиаско. И сейчас я выбрала карьеру», — отметила Нитич в проекте «Наодинці з Гламуром».

Мила Нитич / © instagram.com/mila_nitich_official

Сейчас исполнительница в статусе холостячки. Однако все же она не теряет надежды встретить свою любовь и в будущем родить детей. А пока же Мила стремится вкладываться в карьеру.

«Я хочу стать мамой. Но конкретно я скажу, когда в моей жизни появится мужчина, с которым я разделю свою жизнь. Сейчас я об этом не думаю», — подчеркнула певица.

К слову, в прошлом году Мила впервые дала понять, что ее сердце уже занято, а впоследствии призналась — загадочный возлюбленный сделал ей предложение. Избранником артистки стал мужчина, моложе ее на шесть лет, далекий от шоу-бизнеса и с собственным проектом в сфере питания. Имя жениха звезда решила не раскрывать, оставив его личность вне публичного внимания. И в том же 2024 году в декабре артистка сообщила о расставании из-за ее «очень болезненных событий».

